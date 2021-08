JEP- Campement de la troupe de reconstitution Aremorica Corseul, 18 septembre 2021, Corseul.

JEP- Campement de la troupe de reconstitution Aremorica 2021-09-18 – 2021-09-19

Corseul Côtes d’Armor Corseul

Des gaulois aux gallo-romains – Campement de la troupe de reconstitution Aremorica

Enfilez vos braies et prenez vos outils ! Pendant deux jours, la troupe Aremorica vous plonge dans la vie d’une communauté gauloise.

Venez découvrir la vie quotidienne de l’époque gauloise et gallo-romaine à travers les gestes, et les savoir-faire des artistes et artisans. Bijoutiers, tisserands, artisans du bois, du bronze, du cuir et de l’os partageront avec vous leurs connaissances sur les techniques de l’époque, acquises grâce aux chercheurs et archéologues. Une remontée dans le temps grâce à des passionnés !

Gratuit – sans réservation – pas de jauge

PASSE SANITAIRE OBLIGATOIRE – port du masque conseillé.

+33 2 96 83 35 10 http://coriosolis.com/

