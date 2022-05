JEP Bruges-Capbis-Mifaget, 17 septembre 2022, Bruges-Capbis-Mifaget. JEP Bruges-Capbis-Mifaget

2022-09-17 – 2022-09-18

Bruges-Capbis-Mifaget Pyrénées-Atlantiques Bruges-Capbis-Mifaget EUR 0 0 L’association de Restauration Eglise de Capbis organise dans le cadre des JEP différentes animations:

– Présentation de livres et rencontres avec des écrivains régionaux sur les 2 jours.

– Concerts

– Expositions

– Marché de producteurs locaux

– Vide grenier

+33 6 72 01 36 63

– Présentation de livres et rencontres avec des écrivains régionaux sur les 2 jours.

– Concerts

– Expositions

– Marché de producteurs locaux

– Vide grenier

©eglisecapbis

Bruges-Capbis-Mifaget

