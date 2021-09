Dinan Dinan Côtes-d'Armor, Dinan JEP-Basilique Saint-Sauveur Dinan Dinan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Dinan Côtes d’Armor Samedi 18 et dimanche 19 de 15h30 à 17h

La Basilique Saint-Sauveur- Visite guidée. Edifiée dans la seconde moitié du 12ème siècle, l’église Saint-Sauveur conserve de cette époque le mur sud et le porche occidental.

En compagnie d'un guide-conférencier, venez découvrir les richesses architecturales et mobilières de la basilique Saint-Sauveur.

