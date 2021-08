Lodève Lodève Hérault, Lodève JEP : ANIMATION “ DES FOSSILES À LA LAMPE DE POCHE ! ” Lodève Lodève Catégories d’évènement: Hérault

Lodève

JEP : ANIMATION “ DES FOSSILES À LA LAMPE DE POCHE ! ” Lodève, 18 septembre 2021, Lodève. JEP : ANIMATION “ DES FOSSILES À LA LAMPE DE POCHE ! ” 2021-09-18 16:30:00 – 2021-09-18 16:50:00

Lodève Hérault Profitez des journées européennes du patrimoine pour rencontrer Stéphane Fouché en charge du parcours Traces du vivant.

Il vous dira tout sur l’observation des fossiles : comment utiliser la lumière, capter les détails, comprendre les traces du passé. Trois créneaux s’offrent a vous : 14h30 / 15h30 / 16h30

Durée : 20 min – 10 pers max

Réservation conseillée sur museedelodeve.fr ou au 04 67 88 8610 Profitez des journées européennes du patrimoine pour rencontrer Stéphane Fouché en charge du parcours Traces du vivant. Il vous dira tout sur l’observation des fossiles : comment utiliser la lumière, capter les détails, comprendre les traces du passé. +33 4 67 88 86 10 https://www.museedelodeve.fr/ Profitez des journées européennes du patrimoine pour rencontrer Stéphane Fouché en charge du parcours Traces du vivant.

Il vous dira tout sur l’observation des fossiles : comment utiliser la lumière, capter les détails, comprendre les traces du passé. Trois créneaux s’offrent a vous : 14h30 / 15h30 / 16h30

Durée : 20 min – 10 pers max

Réservation conseillée sur museedelodeve.fr ou au 04 67 88 8610 ©musee dernière mise à jour : 2021-07-30 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Lodève Autres Lieu Lodève Adresse Ville Lodève