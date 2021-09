JEP à Plouescat : un week-end de découverte du « patrimoine pour tous ! » Plouescat, 18 septembre 2021, Plouescat.

JEP à Plouescat : un week-end de découverte du « patrimoine pour tous ! » 2021-09-18 – 2021-09-18

Plouescat Finistère

Concert d’orgue à 10h30 /11h30 de Yann Le Drezet entrée libre. A partir de 14h00 , visite guidée de l’orgue ( visite de 6 personnes maximum toutes les demi-heures ) : visites commentées de l’architecture de l’église Saint Pierre, de l’architecture de l’orgue ainsi que de sa machinerie interne en compagnie de Gérarad Cornillet Organiste et Yann le Drezet, facteur d’orgue et musicien. Renseignements et réservations auprès de la médiathèque.

