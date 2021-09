Lucinges Lucinges Haute-Savoie, Lucinges JEP – A la découverte du monde marionnettique Lucinges Lucinges Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Lucinges

JEP – A la découverte du monde marionnettique 2021-09-18 14:00:00 14:00:00 – 2021-09-19 17:00:00 17:00:00 Archipel Butor 91, chemin du château

Lucinges Haute-Savoie Château Rouge et l’Archipel Butor invitent parents et enfants à partager un moment créatif autour de la marionnette avec les artistes du Théâtre l’Articule. dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Lucinges Autres Lieu Lucinges Adresse Archipel Butor 91, chemin du château Ville Lucinges lieuville 46.19123#6.31892