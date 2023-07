JEP 2023 : visitez le site historique de l’Inalco ! Maison de la recherche de l’Inalco Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Le samedi 16 septembre 2023

de 13h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Entrée libre, sous réserve d’une forte affluence. Dernière entrée à 17h30 !

Visite libre du site historique de l’Inalco : un ancien hôtel particulier qui abrite plus de 200 ans d’histoire de l’enseignement des langues orientales en France.

La 40ème édition des Journées européennes du patrimoine répondra aux thèmes « Patrimoine vivant » et « Patrimoine du sport ». À cette occasion, l’Inalco ouvrira au public les portes de son bâtiment historique, la Maison de la recherche. Rendez-vous samedi 16 septembre 2023 de 13h à 18h.



Les visiteurs pourront découvrir diverses richesses patrimoniales et profiter d’une visite libre et documentée retraçant l’histoire singulière de cet établissement rénové en 2019. Plusieurs éléments architecturaux dont les mosaïques au sol, l’escalier monumental ainsi que les moulures et médaillons des salons historiques ont reçu le label « Patrimoine d’intérêt régional » de la Région Île-de-France en 2020.

L’Inalco, aussi connu sous le nom de « Langues O’ », offre aujourd’hui une expertise unique des langues et sociétés issue d’une expérience séculaire. Aucune institution, aucun pays, n’offre une telle diversité de cours, d’ouverture et de richesse de connaissance. L’institution est un acteur incontournable de la promotion et de la préservation des langues et des civilisations du monde.

Pour cette édition l’Inalco proposera une conférence sur son histoire et des activités gratuites dans l’après-midi, organisées par les associations étudiants. Plus d’informations à venir.

Maison de la recherche de l’Inalco 2, rue de Lille 75007 Paris

Contact : http://www.inalco.fr/evenement/jep-2023-visitez-site-historique-inalco

Stéphane Asseline – Région Île-de-France Stéphane Asseline – Région Île-de-France