Visite guidée du patrimoine de Lanvallay Saint-Solen Samedi 16 septembre, 14h30 JEP 2023 – Saint Solen libre participation – Visites sur inscription (mail ou formulaire ci-dessous) – Nombre de places limité

L’association Vivre Lanvallay organise une visite du patrimoine privé et public de la commune de Lanvallay, Saint-Solen, Tressaint par Yves Castel, guide conférencier des monuments historiques.

JEP 2023 – Saint Solen Saint-Solen 22100 Lanvallay Saint-Solen 22100 Côtes-d’Armor Bretagne 06 88 55 49 26 [{« type »: « email », « value »: « contact.vivrelanvallay@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lanvallay.fr/agenda/journees-du-patrimoine/ »}] Un arbre séculaire puis un lieu d’histoire et d’architecture historique. stationnement facile

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

vivre lanvallay