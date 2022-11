JEP 2023 | Le Réseau Breton et ses joyaux Gouarec Gouarec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Côtes-d’Armor Gouarec Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, animation à la Gare de Gouarec. Présentation du matériel en exposition, visite guidée des lieux, balade en train sur la ligne reconstituée du Réseau Breton. De 15h à 17h. Tarif unique de 5€ Rés. : 07 89 40 72 61 / contact@velorail.bzh Org. Le Vélorail du Kreiz Breizh +33 7 89 40 72 61 Gouarec

