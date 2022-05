[JEP 2022] Visites de la Collégiale Bueil-en-Touraine Bueil-en-Touraine Catégories d’évènement: Bueil-en-Touraine

Bueil-en-Touraine Indre-et-Loire Bueil-en-Touraine La collégiale St-Pierre, St-Michel et Sts-Innocents, a été fondée en 1394 par les Seigneurs de Bueil pour y fixer le lieu de leur sépulture. Restaurée en 2008, elle a été classée Monument Historique en 1912. À l’intérieur : remarquables gisants du XVIe siècle, uniques dans le Nord Touraine ! 4 visites programmées :

Samedi 17 septembre à 15h00

A l'occasion des Journées européennes du Patrimoine, l'association "Autour de la Collégiale" vous propose une série de visites guidées afin de découvrir ce monument remarquable classé Monument Historique. collegialedebueil@laposte.net +33 2 47 24 44 06 https://bueil-en-touraine-collegiale.jimdo.com/

Samedi 17 septembre à 15h00

Mathieu Gresteau

