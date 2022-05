[JEP 2022] Visite technique Saint-Christophe-sur-le-Nais Saint-Christophe-sur-le-Nais Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Saint-Christophe-sur-le-Nais

[JEP 2022] Visite technique Saint-Christophe-sur-le-Nais, 17 septembre 2022, Saint-Christophe-sur-le-Nais. [JEP 2022] Visite technique Saint-Christophe-sur-le-Nais

2022-09-17 15:30:00 – 2022-09-17

Saint-Christophe-sur-le-Nais Indre-et-Loire Construit en 1534 et entouré de douves en eau, sa cour d’honneur, en réponse à la cour des dépendances, sa façade typique de l’architecture Renaissance, sa façade parfaitement tourangelle, sa galerie à l’italienne d’époque François 1er font du Manoir de Vaudésir un monument historique exceptionnel. samedi 17 : 15h30 – Visite technique avec présentation des projets de restauration.

Réflexion pour la pérennisation durable de nos monuments historiques. A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, le Manoir de Vaudésir vous ouvre ses portes pour une visite à la découverte de la restauration du patrimoine. Construit en 1534 et entouré de douves en eau, sa cour d’honneur, en réponse à la cour des dépendances, sa façade typique de l’architecture Renaissance, sa façade parfaitement tourangelle, sa galerie à l’italienne d’époque François 1er font du Manoir de Vaudésir un monument historique exceptionnel. samedi 17 : 15h30 – Visite technique avec présentation des projets de restauration.

Réflexion pour la pérennisation durable de nos monuments historiques. Frédéric Amiot

Saint-Christophe-sur-le-Nais

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Saint-Christophe-sur-le-Nais Autres Lieu Saint-Christophe-sur-le-Nais Adresse Ville Saint-Christophe-sur-le-Nais lieuville Saint-Christophe-sur-le-Nais Departement Indre-et-Loire

[JEP 2022] Visite technique Saint-Christophe-sur-le-Nais 2022-09-17 was last modified: by [JEP 2022] Visite technique Saint-Christophe-sur-le-Nais Saint-Christophe-sur-le-Nais 17 septembre 2022 Indre-et-Loire Saint-Christophe-sur-le-Nais

Saint-Christophe-sur-le-Nais Indre-et-Loire