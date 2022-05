[JEP 2022] Visite guidée Saint-Aubin-le-Dépeint, 17 septembre 2022, Saint-Aubin-le-Dépeint.

2022-09-17 – 2022-09-18

Saint-Aubin-le-Dépeint Indre-et-Loire Saint-Aubin-le-Dépeint

SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H A 12H ET DE 16H A 17H

Visite guidée de l’église et sera racontée l’histoire de Saint Aubin ainsi que celle de l’incroyable Moyen-Age.

par M. François LEBOUQ

A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, venez participer à une visite guidée de l’église et découvrir l’histoire locale.

mairie@staubinledepeint.fr +33 2 47 29 25 07

Saint-Aubin-le-Dépeint

