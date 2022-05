[JEP 2022] Visite du moulin et marché Saint-Antoine-du-Rocher Saint-Antoine-du-Rocher Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

2022-09-17 17:00:00 – 2022-09-18 22:00:00

Saint-Antoine-du-Rocher Indre-et-Loire Saint-Antoine-du-Rocher Moulin du 18eme siècle qui a connu des transformations au cours du temps. La roue qui fût détruite dans les années 50 va être restaurer 2023. samedi 17 – de 17h à 22h :

Visite libre du moulin avec plaquette explicative.

Marché nocturne au moulin avec une trentaine d’exposants artisans créateurs et producteurs.

Restauration rapide sur place. dimanche 18 – de 10h à 17h :

Visites guidées du moulin avec un départ toutes les heures.

