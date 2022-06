JEP 2022 – Visite des Archives Municipales Cusset Cusset Catégories d’évènement: Allier

Allier Les archives municipales de la Ville de Cusset renferment une importante quantité de documents sur l’histoire de la commune. Ce haut lieu de la mémoire écrite présentera en exclusivité quelques pépites témoignant de l’histoire thermale de Cusset. cusset-tourisme@ville-cusset.fr +33 4 70 30 51 75 http://www.ville-cusset.com/ Archives Municipales 8 rue du Président Wilson Cusset

