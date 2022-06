JEP 2022 : projection Montaigne et le tombeau mystérieux, 18 septembre 2022, .

JEP 2022 : projection Montaigne et le tombeau mystérieux

2022-09-18 – 2022-09-18

En présence de la réalisatrice du film et de l’archéo-anthropologue qui a découvert le corps de

Michel de Montaigne au Musée d’Aquitaine, venez découvrir le documentaire Montaigne et le

tombeau mystérieux.

Le tombeau du célèbre philosophe du XVIème siècle, Michel de Montaigne, aurait-il été retrouvé

dans les réserves du Musée d’Aquitaine, au cœur de la ville de Bordeaux ? Ce film permet de faire une plongée au cœur d’une enquête archéologique hors du commun, où archéologues et historiens vont travailler main dans la main pour percer le mystère d’une sépulture vieille de plus de 500 ans…

14h30, le dimanche 18 septembre.

Sur réservation auprès de l’association. Gratuit dans la limite des places disponibles

En présence de la réalisatrice du film et de l’archéo-anthropologue qui a découvert le corps de

Michel de Montaigne au Musée d’Aquitaine, venez découvrir le documentaire Montaigne et le

tombeau mystérieux.

Le tombeau du célèbre philosophe du XVIème siècle, Michel de Montaigne, aurait-il été retrouvé

dans les réserves du Musée d’Aquitaine, au cœur de la ville de Bordeaux ? Ce film permet de faire une plongée au cœur d’une enquête archéologique hors du commun, où archéologues et historiens vont travailler main dans la main pour percer le mystère d’une sépulture vieille de plus de 500 ans…

14h30, le dimanche 18 septembre.

Sur réservation auprès de l’association. Gratuit dans la limite des places disponibles

En présence de la réalisatrice du film et de l’archéo-anthropologue qui a découvert le corps de

Michel de Montaigne au Musée d’Aquitaine, venez découvrir le documentaire Montaigne et le

tombeau mystérieux.

Le tombeau du célèbre philosophe du XVIème siècle, Michel de Montaigne, aurait-il été retrouvé

dans les réserves du Musée d’Aquitaine, au cœur de la ville de Bordeaux ? Ce film permet de faire une plongée au cœur d’une enquête archéologique hors du commun, où archéologues et historiens vont travailler main dans la main pour percer le mystère d’une sépulture vieille de plus de 500 ans…

14h30, le dimanche 18 septembre.

Sur réservation auprès de l’association. Gratuit dans la limite des places disponibles

dernière mise à jour : 2022-05-29 par