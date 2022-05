JEP 2022 – Les souterrains de Cusset Cusset Catégories d’évènement: Allier

Cusset

JEP 2022 – Les souterrains de Cusset, 17 septembre 2022, Cusset.

2022-09-17 10:00:00 – 2022-09-18 18:00:00

Derniers vestiges des fortifications érigées au XVe siècle, les souterrains de Cusset offrent une immersion totale dans l'art militaire du Moyen Âge. Visite libre ponctuée de panneaux explicatifs.

