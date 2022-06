JEP 2022 – Église Saint-Saturnin Cusset Cusset Catégories d’évènement: Allier

Cusset

JEP 2022 – Église Saint-Saturnin Cusset, 17 septembre 2022, Cusset. JEP 2022 – Église Saint-Saturnin

Place Victor-Hugo Cusset Allier

2022-09-17 10:00:00 – 2022-09-18 18:00:00 Cusset

Allier Cette église paroissiale de style néogothique a été édifiée à la fin du XIXe s. par les architectes Jean-Baptiste Lassus et Hugues Batilliat. Par ses volumes et son architecture, elle offre une immersion dans l’art du patrimoine religieux. Visite libre. +33 4 70 30 95 00 https://www.ville-cusset.com/ Cusset

dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Cusset Other Lieu Cusset Adresse Place Victor-Hugo Cusset Allier Ville Cusset lieuville Cusset Departement Allier

Cusset Cusset Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cusset/

JEP 2022 – Église Saint-Saturnin Cusset 2022-09-17 was last modified: by JEP 2022 – Église Saint-Saturnin Cusset Cusset 17 septembre 2022 Place Victor-Hugo Cusset Allier

Cusset Allier