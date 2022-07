JEP 2022 : EGLISE SAINT-MARTIN Corsept, 18 septembre 2022, Corsept.

JEP 2022 : EGLISE SAINT-MARTIN

Place de l’Eglise Corsept Loire-Atlantique

2022-09-18 15:30:00 – 2022-09-18 18:30:00

Corsept

Loire-Atlantique

Découvrez l’originalité de cette église restaurée dans les années 1980 ainsi que différents éléments retrouvés dans le jardin du presbytère et datant du Moyen Âge.

Présentation de la cloche datant du XVIIIe siècle découverte récemment, et présentation de la fabrication des cloches.

La petite cloche retrouvée dans le beffroi en 2018 sera également exposée après sa récente rénovation.

L’actuelle église Saint-Martin a été rebâtie au début du XX e siècle à l’image de la précédente.

Sa silhouette d’église bretonne est dominée par son clocher en forme de sonnette renversée, clocher désormais atypique dans la région.

À l’intérieur, le plafond réalisé par des charpentiers de la marine abrite trois poutres d’honneur et trois paires d' »engoulants »; serrent ces poutres dans les mâchoires de deux ours, deux lions et un crocodile.

Animation musicale à partir de 17h.

