[JEP 2022] Animations à la Chapelle St Gilles, 18 septembre 2022, .

[JEP 2022] Animations à la Chapelle St Gilles

2022-09-18 – 2022-09-18

La chapelle Saint-Gilles a été fondée le 23 juillet 1122, il y a neuf siècles cette année !

Samedi 18

10h – 12h : Inauguration du parcours du patrimoine “Au fil des chemins” – 2 heures de balade sur les chemins ralliant les sites remarquables de ce beau village

15h et 17h : Visites de la Chapelle Saint Gilles (20 min) par l’association Histoire et Patrimoine

15h30 : Spectacle “La vie de Saint-Gilles” par les Passeurs de Légendes

17h30 : Chorale de Montreuil – La Chorale de Montreuil-en-Touraine chantera dans un répertoire autour de chansons joyeuses et légères du début du 17ème siècle, avec en seconde partie, la Cantique de Jean Racine composée en 1917 par Gabriel Fauré.

A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, de nombreuses animations sont organisées pour célébrer les 900ans d’existence de la chapelle St Gilles.

