JEP 2021 – Visite libre ou guidée du Prieuré 2021-09-18 14:30:00 14:30:00 – 2021-09-19 18:30:00 18:30:00 Rue du Prieuré Prieuré

Saint-Germain-des-Fossés Allier Saint-Germain-des-Fossés L’association des Amis du Passé vous ouvre ses portes, et celles du Prieuré de Saint-Germain-des-Fossés. Un rendez-vous annuel incontournable pour faire découvrir le site et le travail d’animation effectué toute l’année. brigitte.herve2@orange.fr +33 6 32 12 91 64 dernière mise à jour : 2021-09-10 par

Rue du Prieuré Prieuré