Billy Billy Allier, Billy JEP 2021 – Visite libre de la Mairie Billy Billy Catégories d’évènement: Allier

Billy

JEP 2021 – Visite libre de la Mairie Billy, 18 septembre 2021, Billy. JEP 2021 – Visite libre de la Mairie 2021-09-18 – 2021-09-19 Mairie de Billy 1 rue Chabotin

Billy Allier Visite gratuite de la mairie de Billy, avec accès au premier étage et au bureau du Maire avec une collection d’armes à feu. mairie-billy@wanadoo.fr +33 4 70 43 50 14 dernière mise à jour : 2021-09-09 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Billy Autres Lieu Billy Adresse Mairie de Billy 1 rue Chabotin Ville Billy lieuville 46.23676#3.43006