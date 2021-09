Fontaine-de-Vaucluse Fontaine-de-Vaucluse Fontaine-de-Vaucluse, Vaucluse JEP 2021 – Visite guidée “La vie quotidienne pendant la guerre” Fontaine-de-Vaucluse Fontaine-de-Vaucluse Catégories d’évènement: Fontaine-de-Vaucluse

Vaucluse

JEP 2021 – Visite guidée “La vie quotidienne pendant la guerre” Fontaine-de-Vaucluse, 18 septembre 2021, Fontaine-de-Vaucluse. JEP 2021 – Visite guidée “La vie quotidienne pendant la guerre” 2021-09-18 14:30:00 – 2021-09-18 15:30:00 Musée d’Histoire Jean Garcin 271 chemin de la fontaine

Fontaine-de-Vaucluse Vaucluse Fontaine-de-Vaucluse Cette visite guidée retrace le quotidien des Français durant la Seconde Guerre mondiale, marqué par les pénuries, le système D, la propagande et la censure, à travers les collections exposées au rez-de-chaussée du musée. musee-appel-liberte@cg84.fr +33 4 90 20 24 00 dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Détails Catégories d’évènement: Fontaine-de-Vaucluse, Vaucluse Autres Lieu Fontaine-de-Vaucluse Adresse Musée d'Histoire Jean Garcin 271 chemin de la fontaine Ville Fontaine-de-Vaucluse lieuville 43.92214#5.13015