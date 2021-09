Vichy Vichy Allier, Vichy JEP 2021 – Visite guidée : “Histoire d’eaux, Vichy : 2 000 ans de thermalisme” Vichy Vichy Catégories d’évènement: Allier

Vichy

JEP 2021 – Visite guidée : “Histoire d’eaux, Vichy : 2 000 ans de thermalisme” Vichy, 19 septembre 2021, Vichy. JEP 2021 – Visite guidée : “Histoire d’eaux, Vichy : 2 000 ans de thermalisme” 2021-09-19 17:00:00 – 2021-09-19 18:30:00 Vichy destinations Office de Tourisme 19 rue du Parc

Vichy Allier Depuis les bains chauds appréciés des Romains, jusqu’à l’invention du concept de “wellness”, en passant par le thermalisme médical de masse, Vichy a connu bien des empires ! dernière mise à jour : 2021-09-07 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Vichy Autres Lieu Vichy Adresse Vichy destinations Office de Tourisme 19 rue du Parc Ville Vichy lieuville 46.12503#3.41919