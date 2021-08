JEP 2021 : VISITE GUIDÉE DE SAINT-DENIS-D’ANJOU Saint-Denis-d’Anjou, 18 septembre 2021, Saint-Denis-d'Anjou.

JEP 2021 : VISITE GUIDÉE DE SAINT-DENIS-D’ANJOU 2021-09-18 – 2021-09-18

Saint-Denis-d’Anjou Mayenne

Situé dans le sud Mayenne, aux confins du Maine et Loire et de la Sarthe, Saint Denis d’Anjou est un joyau médiéval à visiter sans modération ! Une des 7 petites cités de caractère de la Mayenne, en Vallée de la Sarthe, vous y trouverez un patrimoine architectural remarquable : maisons seigneuriales des XVe et XVIe siècles, rues étroites, église Saint-Denis et halles du XVIème.

Deux visites du village médiéval vous sont proposées :

– le Samedi à 16h et le Dimanche à 15h (rendez-vous sur place)

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2021, visite guidée de la petite Cité de Caractère de Saint-Denis-d’Anjou.

Situé dans le sud Mayenne, aux confins du Maine et Loire et de la Sarthe, Saint Denis d’Anjou est un joyau médiéval à visiter sans modération ! Une des 7 petites cités de caractère de la Mayenne, en Vallée de la Sarthe, vous y trouverez un patrimoine architectural remarquable : maisons seigneuriales des XVe et XVIe siècles, rues étroites, église Saint-Denis et halles du XVIème.

Deux visites du village médiéval vous sont proposées :

– le Samedi à 16h et le Dimanche à 15h (rendez-vous sur place)

dernière mise à jour : 2021-08-04 par