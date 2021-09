Sancerre Sancerre Cher, Sancerre JEP 2021 : Visite éclairée de Sancerre Sancerre Sancerre Catégories d’évènement: Cher

Sancerre Cher 7.5 EUR Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2021, venez découvrir la ville de Sancerre autrement !

Re-découvrez la ville par le biais de détails qui vous seront révélés par le faisceau de la lampe torche. Architecture, sculptures, les plus petits éléments s’animeront sans fausse pudeur.

Organisée par l’Office de Tourisme du Grand Sancerrois

Réservation nécessaire, nombre de places limité.

