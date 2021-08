JEP 2021 – Visite du barrage du Bassin Champagney, 19 septembre 2021, Champagney.

JEP 2021 – Visite du barrage du Bassin 2021-09-19 – 2021-09-19 rue du bassin bassin de champagney

Champagney Haute-Saône

Voies navigables de France (VNF) propose une visite gratuite mais sur réservation du barrage-réservoir de Champagney.

Profitez de cette occasion unique pour venir visiter une partie du barrage, visite de la crête avec description technique et historique (pour des raison de sécurité aucune visite de l’intérieur n’est prévue).

Au détour de la visite, vous découvrirez toute l’histoire de cet ouvrage d’envergure, et comment VNF en assure aujourd’hui l’exploitation.

Guidés par le personnel de VNF, vous comprendrez tout du fonctionnement de cet ouvrage et de sa fonction, l’activité essentielle qu’il remplit depuis plus de 80 ans : renforcer l’alimentation en eau du canal du Rhône au Rhin, canal qui traverse le Haut-Rhin, le Territoire de Belfort et le Doubs.

**Informations pratiques :**

Durée de la visite : environ 1h

Départs prévus à 9h, 9h30, 10h, 10h30, 11h, 14h, 14h30, 15h, 15h30 et 16h.

Réservez-vite aurès de Ronchamp Tourisme au 03 84 63 50 82.

Une pièce d’identité vous sera demandée à l’entrée et le pass sanitaire sera demandée. Bien entendu, le port du masque sera obligatoire.

+33 3 84 63 50 82

