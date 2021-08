JEP 2021 : VISITE DÉCALÉE DE L’ESPACE CULTUREL ST-CLÉMENT Craon, 19 septembre 2021, Craon.

JEP 2021 : VISITE DÉCALÉE DE L’ESPACE CULTUREL ST-CLÉMENT 2021-09-19 14:00:00 – 2021-09-19 17:00:00 Place Saint-Clément Espace Culturel Saint-Clément

Craon Mayenne

Spécialement détachés pour l’occasion par les plus grandes instances culturelles de notre pays, nos deux guides du jour vous feront découvrir l’histoire étonnante de l’Espace culturel Saint-Clément. Ancienne église désormais réhabilitée en salle de spectacle, cette visite vous dévoilera les secrets les plus inavouables de ce lieu chargé d’histoire et l’envers du décors parfois surprenant des événements qu’il accueille. Entre anecdotes insolites et faits historico-décalés, vous ne verrez plus jamais Saint-Clément comme avant !

Entrée libre sur réservation au 02 43 09 19 89 / culture@paysdecraon.fr

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2021, venez (re)découvrir l’Espace culturel Saint-Clément au cours d’une visite insolite, menée tambours battants par nos 2 guides spécialistes.

culture@paysdecraon.fr +33 2 43 09 19 89

