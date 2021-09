Savigny-en-Sancerre Savigny-en-Sancerre Cher, Savigny-en-Sancerre JEP 2021 : Visite de l’église Savigny-en-Sancerre Savigny-en-Sancerre Catégories d’évènement: Cher

Savigny-en-Sancerre

JEP 2021 : Visite de l’église Savigny-en-Sancerre, 19 septembre 2021, Savigny-en-Sancerre. JEP 2021 : Visite de l’église 2021-09-19 14:00:00 – 2021-09-19 18:30:00

Savigny-en-Sancerre Cher Savigny-en-Sancerre Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine 2021, venez visiter l’église Saint-Symphorien de Savigny-en-Sancerre. Sur place, vous pourrez suivre les explication de l’historien local Dominique Forest. mairie@savigny-en-sancerre.fr +33 2 48 78 50 90 Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine 2021, venez visiter l’église Saint-Symphorien de Savigny-en-Sancerre. Sur place, vous pourrez suivre les explication de l’historien local Dominique Forest. © Ministère de la culture dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Savigny-en-Sancerre Autres Lieu Savigny-en-Sancerre Adresse Ville Savigny-en-Sancerre lieuville 47.3948#2.81536