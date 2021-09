Bannay Bannay Bannay, Cher JEP 2021 : Visite de l’église de Bannay Bannay Bannay Catégories d’évènement: Bannay

Cher

JEP 2021 : Visite de l'église de Bannay
Bannay, 18 septembre 2021, Bannay.
JEP 2021 : Visite de l'église de Bannay
2021-09-18 – 2021-09-19
Bannay
Cher
Bannay

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2021, la municipalité de Bannay ouvre son église à la visite.
mairie@mairie-bannay18.fr +33 2 48 72 41 69
dernière mise à jour : 2021-09-03

Lieu Bannay
Ville Bannay
lieuville 47.3948#2.81542