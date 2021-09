L'Isle-sur-la-Sorgue L'Isle-sur-la-Sorgue L'Isle-sur-la-Sorgue, Vaucluse JEP 2021 – Visite commentée “De la place aux grains à la porte d’Avignon” L’Isle-sur-la-Sorgue L'Isle-sur-la-Sorgue Catégories d’évènement: L'Isle-sur-la-Sorgue

JEP 2021 – Visite commentée "De la place aux grains à la porte d'Avignon" 2021-09-18 16:00:00 16:00:00 – 2021-09-18 17:00:00 17:00:00 Rue Carnot Direction du Patrimoine

L'Isle-sur-la-Sorgue Vaucluse

L’Isle-sur-la-Sorgue Vaucluse Un parcours dans l’ancien quartier Ville Boquière, au fil des rues, à la découverte de l’histoire du Mont-de-Piété, du vieil hôpital ou encore des hôtels particuliers. Inscription obligatoire. Visite organisée par la Direction du Patrimoine. direction.patrimoine@islesurlasorgue.fr +33 4 90 38 96 98 dernière mise à jour : 2021-09-06 par

