Léré Léré Cher, Léré JEP 2021 : Visite accompagnée “Le Coeur du village et ses maisons remarquables” Léré Léré Catégories d’évènement: Cher

Léré

JEP 2021 : Visite accompagnée “Le Coeur du village et ses maisons remarquables” Léré, 18 septembre 2021, Léré. JEP 2021 : Visite accompagnée “Le Coeur du village et ses maisons remarquables” 2021-09-18 10:00:00 – 2021-09-18 12:00:00

Léré Cher A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2021, le Point d’animations touristiques de Léré et l’association “Léré-Mémo” vous propose une visite accompagnée centrée sur le cœur du village et ses maisons remarquables. Découvrez ou redécouvrez le cœur du village de Léré et ses maisons remarquables. A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2021, le Point d’animations touristiques de Léré et l’association “Léré-Mémo” vous propose une visite accompagnée centrée sur le cœur du village et ses maisons remarquables. ©ministèredelaculture dernière mise à jour : 2021-09-06 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Léré Autres Lieu Léré Adresse Ville Léré lieuville 47.47179#2.8727