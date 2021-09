Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine, Montfort-sur-Meu JEP 2021 – Veillée contée avec Armel Texier Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Montfort-sur-Meu

JEP 2021 – Veillée contée avec Armel Texier Montfort-sur-Meu, 18 septembre 2021, Montfort-sur-Meu. JEP 2021 – Veillée contée avec Armel Texier 2021-09-18 20:00:00 – 2021-09-18 21:15:00

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine Veillée contée avec Armel Texier : contes et racontars, mensonges et vérités, à vous de les démêler !

Tout public. 100% gratuit, sur inscription au 02 99 09 00 17. Veillée contée avec Armel Texier : contes et racontars, mensonges et vérités, à vous de les démêler !

Tout public. 100% gratuit, sur inscription au 02 99 09 00 17. dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Montfort-sur-Meu Autres Lieu Montfort-sur-Meu Adresse Ville Montfort-sur-Meu lieuville 48.13691#-1.95552