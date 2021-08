Saint-Denis-d'Anjou Saint-Denis-d'Anjou Mayenne, Saint-Denis-d'Anjou JEP 2021 : SOIRÉE BAROQUE À ST-DENIS-D’ANJOU Saint-Denis-d’Anjou Saint-Denis-d'Anjou Catégories d’évènement: Mayenne

Saint-Denis-d'Anjou

JEP 2021 : SOIRÉE BAROQUE À ST-DENIS-D’ANJOU Saint-Denis-d’Anjou, 17 septembre 2021, Saint-Denis-d'Anjou. JEP 2021 : SOIRÉE BAROQUE À ST-DENIS-D’ANJOU 2021-09-17 18:00:00 – 2021-09-17

Saint-Denis-d’Anjou Mayenne Saint-Denis-d’Anjou Soirée Baroque sous les halles de Saint-Denis-d’Anjou avec au programme :

Présentation de danses par les enfants de l’école élémentaire

Visite de la Roulotte baroque, « apéritif baroque » et animation musicale « baroque » avec David

Vincent et Séverine Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2021, soirée baroque à Saint-Denis-d’Anjou. officedetourismesda@gmail.com +33 2 43 70 69 09 https://www.saintdenisdanjou.com/ Soirée Baroque sous les halles de Saint-Denis-d’Anjou avec au programme :

Présentation de danses par les enfants de l’école élémentaire

Visite de la Roulotte baroque, « apéritif baroque » et animation musicale « baroque » avec David

Vincent et Séverine dernière mise à jour : 2021-08-04 par

Détails Catégories d’évènement: Mayenne, Saint-Denis-d'Anjou Autres Lieu Saint-Denis-d'Anjou Adresse Ville Saint-Denis-d'Anjou lieuville 47.79196#-0.44314