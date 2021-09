Hohfrankenheim Hohfrankenheim Bas-Rhin, Hohfrankenheim JEP 2021 : Portes ouvertes à l’Atelier Litho Hurstel Hohfrankenheim Hohfrankenheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Hohfrankenheim

JEP 2021 : Portes ouvertes à l’Atelier Litho Hurstel Hohfrankenheim, 18 septembre 2021, Hohfrankenheim. JEP 2021 : Portes ouvertes à l’Atelier Litho Hurstel 2021-09-18 – 2021-09-18

L’atelier de sculpture de David Hurstel, dans la même ferme alsacienne du 18ème siècle sera également ouvert. +33 6 08 67 50 02 Alain Hurstel ouvre son atelier à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine le 18 et 19 septembre : exposition des lithographies imprimées récemment des artistes: Florencia Escalante, Marie France Schäfer, Dominique Lentz, Geneviève Huser et collection Jean Hurstel. Démonstration d’impression lithographique.

dernière mise à jour : 2021-09-09

