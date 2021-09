Cusset Cusset Allier, Cusset JEP 2021 – Ô Kiosque de la Source Tracy ! Cusset Cusset Catégories d’évènement: Allier

Cusset

JEP 2021 – Ô Kiosque de la Source Tracy ! Cusset, 18 septembre 2021, Cusset. JEP 2021 – Ô Kiosque de la Source Tracy ! 2021-09-18 10:00:00 – 2021-09-18 17:00:00 Kiosque de la Source Tracy Cours Tracy

Cusset Allier Ce magnifique kiosque marque l’emplacement de la source Tracy forée au XIXe siècle. Pour découvrir son histoire, l’association des Amis du Vieux Cusset et la Sabotée Cussétoise proposent, dans un cadre musical, une visite commentée de la salle de captage. dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Cusset Autres Lieu Cusset Adresse Kiosque de la Source Tracy Cours Tracy Ville Cusset lieuville 46.13485#3.45637