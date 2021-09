JEP 2021: Musée des Beaux-Arts et de la dentelle Alençon, 18 septembre 2021, Alençon.

JEP 2021: Musée des Beaux-Arts et de la dentelle 2021-09-18 – 2021-09-19

Alençon Orne

Visite libre.

Projection Le vol d’Icare. Le musée conserve une superbe représentation du mythe fondateur de l’aviation avec le Dédale et Icare de Charles-Paul Landon datant du XVIIIe siècle. La vidéo, réalisée par Les Ouranies avec la complicité de We are Kraft, fait prendre vie au personnage d’Icare pour entraîner les spectateurs à travers une visite fantastique du musée en vision subjective, offrant des points de vue exceptionnels et inédits sur les oeuvres.

Samedi et dimanche: 10h – 18h.

Visites guidées “Les essentiels du musée”.

Samedi et dimanche: 11h et 15h.

Sur réservation: http://museedentelle.cu-alencon.fr

02 33 32 40 07

A noter: une interprète en Langue des signes française sera présente pour la visite guidée du dimanche à 11h.

