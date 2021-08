Renazé Renazé Mayenne, Renazé JEP 2021 : MUSÉE DE L’ARDOISE À RENAZÉ Renazé Renazé Catégories d’évènement: Mayenne

Renazé

JEP 2021 : MUSÉE DE L’ARDOISE À RENAZÉ Renazé, 19 septembre 2021, Renazé. JEP 2021 : MUSÉE DE L’ARDOISE À RENAZÉ 2021-09-19 09:00:00 – 2021-09-19 17:00:00 Musée de l’Ardoise et de la Géologie Butte de Longchamps

Renazé Mayenne Renazé Le musée de l’ardoise est situé sur l’emplacement de la dernière exploitation ardoisière de Renazé : Longchamp. Elle appartenait à la société de l’Anjou qui la fermée en 1975. Les visiteurs découvrent une “butte” avec ses tue vents, la salle de la machine et le chevalement, les outils utilisés par les ardoisiers, les guides racontent la vie quotidienne et les luttes du 20° siècle. Le matin visites libres.

L'après midi (14h30) visites guidées : les guides vous font découvrir le travail et la vie quotidienne des ardoisiers au 19 et 20e siècle, en vous conduisant vers les salles d'exposition. Au pied du chevalement, sur le site de la dernière exploitation de Renazé, ils retracent l'évolution d'une industrie qui a modelé les paysages du territoire. Respect des mesures sanitaires en vigueur

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez le Musée de l'Ardoise et de la Géologie à Renazé.

+33 6 38 14 34 01

Détails Catégories d’évènement: Mayenne, Renazé Autres Lieu Renazé Adresse Musée de l'Ardoise et de la Géologie Butte de Longchamps Ville Renazé lieuville 47.79458#-1.0404