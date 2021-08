JEP 2021 | Musée Auguste Grasset de Varzy Varzy, 18 septembre 2021, Varzy.

Varzy Nièvre

Venez découvrir les superbes trésors que recèle le musée Auguste Grasset de Varzy. Auguste Grasset s’installe à Varzy en 1862 et crée son cabinet de curiosités au fil de ses voyages et de ses découvertes. Le musée s’organise en différentes thématiques : faïences, tableaux, instruments de musique, trésors de l’Égypte ancienne et du Pacifique Sud…

