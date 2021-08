JEP 2021 : MOULIN DE THÉVALLES Chémeré-le-Roi, 18 septembre 2021, Chémeré-le-Roi.

JEP 2021 : MOULIN DE THÉVALLES 2021-09-18 – 2021-09-18 route de Saulges Moulin de Thévalles

Chémeré-le-Roi Mayenne Chémeré-le-Roi

EUR 4 4 Moulin à eau unique dans l’ouest de la France,présentant un mécanisme exceptionnel de plus de 30 tonnes en état de fonctionnement se développant sur 4 niveaux.

La première mention d’un moulin sur l’Erve dépendant du château de Thévalles est de 1260. Un second moulin sera construit, avec un logis pour le meunier au 16ème siècle. Le marquis de la ROCHELAMBERT, pionnier de l’industrie mayennaise et propriétaire de Thévalles fait reconstruire un grand moulin sur 4 niveaux et la maison du meunier en 1849-1850, sur le modèle de ce qui se fait alors en Angleterre. Toutes les archives (convention avec le fournisseur du mécanisme, plans, correspondances permettant le suivi des travaux …) sont conservées. L ‘ensemble du mécanisme et les ustensiles de meunerie sont en place et fonctionnent.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez le moulin de Thévalles à Chémeré-le-Roi.

+33 2 43 98 66 70 http://www.moulin-de-thevalles.fr/

