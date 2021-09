Lacapelle-Biron Lacapelle-Biron Lacapelle-Biron, Lot-et-Garonne JEP 2021 – Mémoire d’usine Lacapelle-Biron Lacapelle-Biron Catégories d’évènement: Lacapelle-Biron

Lot-et-Garonne

JEP 2021 – Mémoire d'usine 2021-09-18 14:00:00 – 2021-09-19 18:30:00 Saint-Avit Musée Bernard Palissy
Lacapelle-Biron Lot-et-Garonne

Lacapelle-Biron Lot-et-Garonne Lacapelle-Biron EUR 2 2 Venez visiter l’exposition “Terre Acier, Mémoire d’usine” en présence de Pascal Lacroix.

L’occasion de découvrir l’art de la céramique avec les commentaires de créateur.

