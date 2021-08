La Roche-Neuville La Roche-Neuville La Roche-Neuville, Mayenne JEP 2021 : MANOIR ET CHAPELLE DE VIAULNAY La Roche-Neuville La Roche-Neuville Catégories d’évènement: La Roche-Neuville

JEP 2021 : MANOIR ET CHAPELLE DE VIAULNAY La Roche-Neuville, 18 septembre 2021, La Roche-Neuville. JEP 2021 : MANOIR ET CHAPELLE DE VIAULNAY 2021-09-18 – 2021-09-18 Loigné-sur-Mayenne Lieu-dit Le Viaulnay

La Roche-Neuville Mayenne Manoir du XVIe avec sa remarquable chapelle à voute lambrissée peinte de 36 scènes de l’ancien et du nouveau testament. Peintures murales et très belles pietà en pierre également du XVIe. Découvrez comment cette chapelle a voyagé dans le monde entier ! Vous découvrirez aussi la vie d’une illustre habitante des lieux. Respect des mesures sanitaires en vigueur. Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, visite guidée du manoir et de sa chapelle classée monument historique +33 6 03 38 24 24 http://www.chapelle-du-viaulnay.com/ Manoir du XVIe avec sa remarquable chapelle à voute lambrissée peinte de 36 scènes de l’ancien et du nouveau testament. Peintures murales et très belles pietà en pierre également du XVIe. Découvrez comment cette chapelle a voyagé dans le monde entier ! Vous découvrirez aussi la vie d’une illustre habitante des lieux. Respect des mesures sanitaires en vigueur. dernière mise à jour : 2021-07-30 par

Détails Catégories d’évènement: La Roche-Neuville, Mayenne Autres Lieu La Roche-Neuville Adresse Loigné-sur-Mayenne Lieu-dit Le Viaulnay Ville La Roche-Neuville lieuville 47.86395#-0.71459