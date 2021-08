Champagney Champagney Champagney, Haute-Saône JEP 2021 – Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme Champagney Champagney Catégories d’évènement: Champagney

JEP 2021 – Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme Champagney, 18 septembre 2021, Champagney. JEP 2021 – Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme 2021-09-18 – 2021-09-19 Maison de la Négritude 24 grande rue

Champagney Haute-Saône Comme chaque année, la Maison de la Négritude vous accueille gratuitement pendant les journées du patrimoine.

musee@champagney.fr +33 3 84 23 25 45 http://www.maisondelanegritude.fr/

Visite guidée sur inscription à 16h00. dernière mise à jour : 2021-08-05 par

Détails Catégories d’évènement: Champagney, Haute-Saône Autres Lieu Champagney Adresse Maison de la Négritude 24 grande rue Ville Champagney lieuville 47.70545#6.68431