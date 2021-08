Quimperlé Quimperlé Finistère, Quimperlé JEP 2021 – L’Endroit et les Mots – par La Chose Publique Quimperlé Quimperlé Catégories d’évènement: Finistère

Quimperlé

JEP 2021 – L'Endroit et les Mots – par La Chose Publique 2021-09-18 – 2021-09-18 Cloître de l'ancien couvent Ursulines Avenue Jules Ferry

Quimperlé Finistère Quimperlé Venez déambuler avec la troupe des comédiens de la Chose Publique au cloître de l’ancien couvent des Ursulines.

Ils animeront notre quartier, en vous racontant une histoire étonnante !

Horaires des représentations : 15h – 17h – 20h

Gratuit – Tout public

En collaboration avec le Service Culturel de la Ville de Quimperlé

