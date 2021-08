Bouchamps-lès-Craon Bouchamps-lès-Craon Bouchamps-lès-Craon, Mayenne JEP 2021 : L’ÉGLISE SAINT-PIERRE DE BOUCHAMPS-LÈS-CRAON Bouchamps-lès-Craon Bouchamps-lès-Craon Catégories d’évènement: Bouchamps-lès-Craon

Mayenne

JEP 2021 : L’ÉGLISE SAINT-PIERRE DE BOUCHAMPS-LÈS-CRAON Bouchamps-lès-Craon, 18 septembre 2021, Bouchamps-lès-Craon. JEP 2021 : L’ÉGLISE SAINT-PIERRE DE BOUCHAMPS-LÈS-CRAON 2021-09-18 – 2021-09-18 Place de l’église Eglise Saint-Pierre

Bouchamps-lès-Craon Mayenne Bouchamps-lès-Craon Eglise romane du XIIième siècle

Visites libres le samedi avec flyers d’explication à l’entrée.

Détails Catégories d’évènement: Bouchamps-lès-Craon, Mayenne Autres Lieu Bouchamps-lès-Craon Adresse Place de l'église Eglise Saint-Pierre Ville Bouchamps-lès-Craon lieuville 47.81487#-0.99378