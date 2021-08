Ménil Ménil Mayenne, Ménil JEP 2021 : LE MOULIN DE LA PETITE BAVOUZE Ménil Ménil Catégories d’évènement: Mayenne

Ménil Mayenne Ménil Patrimoine industriel et fluvial de la Mayenne, emblématique de la rivière canalisée au XIXe siècle, le moulin de la Petite Bavouze a cessé son activité en 1999 après 135 ans d’exploitation. Contrairement à beaucoup d’autres moulins situés le long de la rivière, le moulin de la Petite Bavouze n’a pas été démantelé, il contient encore tous ses mécanismes et matériels – certains datant de la seconde moitié du XIXe siècle -, à l’exception de la roue à aubes. Les propriétaires du moulin le restaurent suivant les règles de l’art en faisant appel à un cabinet d’architecture du patrimoine et à des entreprises spécialisées dans la restauration du patrimoine historique. L’objectif est de faire du moulin un musée et un lieu d’exposition pour ensuite en confier la gestion à une association. Lors des journées européennes du patrimoine, les visiteurs pourront admirer les deux premières façades restaurées. Exposition et visite du rez-de-chaussée du bâtiment. Ouverture à tous publics samedi 18 septembre 2021 matin, dimanche 19 septembre 2021 matin et après-midi.

Samedi 18 septembre après-midi réservé aux donateurs et mécènes (appel aux dons en cours sur le site de la fondation du patrimoine pour aider à la poursuite des travaux : www.fondation-patrimoine.org/61503) Respect des mesures sanitaires en vigueur. Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2021, découvrez le chantier de restauration du Moulin de la Petite Bavouze à Ménil. petitebavouze@gmail.com +33 6 33 59 53 88 http://www.fondation-patrimoine.org/61503

