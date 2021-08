JEP 2021 : LE COUVENT DES URSULINES Château-Gontier-sur-Mayenne, 18 septembre 2021, Château-Gontier-sur-Mayenne.

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Aujourd’hui Pôle Culturel du Pays de Château-Gontier, l’ancien couvent résout la difficile équation de la coexistence d’un présent bien vivant et d’un passé chargé d’histoire. Fondé en 1634 sur la base d’un manoir seigneurial du XVe siècle, il est très largement complété, à partir de 1642, par les travaux de deux architectes lavallois, Pierre et Gilles Corbineau. Les Ursulines ne le quitteront qu’en 1965. Le cloître majestueux bien qu’inachevé, le contraste intérieur (le dédale du manoir s’opposant à la rigueur des cellules) et l’église de style jésuite fondent la réputation architecturale du couvent. Un site de caractère, à visiter à double titre.

Départ des visites guidées :

samedi 18 septembre : 14h, 15h, 16h et 17h

dimanche 19 septembre : 11h, 14h, 15h, 16h et 17h.

Respect des mesures sanitaires en vigueur. Accès au site sur présentation d’un pass sanitaire.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2021, (re)découvrez l’ancien Couvent des Ursulines à Château-Gontier.

tourisme@sud-mayenne.com +33 2 43 70 42 74 http://patrimoine.chateaugontier.fr/

