JEP 2021 : LE CHÂTEAU DES ARCIS ET SES JARDINS Meslay-du-Maine, 18 septembre 2021, Meslay-du-Maine.

JEP 2021 : LE CHÂTEAU DES ARCIS ET SES JARDINS 2021-09-18 – 2021-09-18

Meslay-du-Maine Mayenne Meslay-du-Maine

5 5 EUR Le château se dresse sur une plateforme carrée entourée de larges douves ; vous les traverserez aisément, un pont dormant ayant remplacé le pont-levis. A un angle de cette cour s’élève le donjon .haut de quatre étages, avec une superbe toiture en ardoise. Le Grand Bâtiment des Servitudes vous impressionnera par sa taille : fait pour loger les chevaux dans des écuries au rez-de-chaussée, et les hommes d’armes dans une immense salle sous les toits, il est flanqué d’un grand colombier

Des Jardins Renaissance

Charles de Cervon est compagnon de l’ordre du Roi et Gentilhomme ordinaire de sa cour (Henri IV, puis Louis XIII), donc sensible à la mode de son époque : un grand parc se cache à l’arrière du château, restauré et replanté en 2009-2010, selon un plan typique de la fin de la Renaissance

Vous découvrirez le jardin d’agrément avec ses broderies de buis et ses massifs de fleurs. Vous pourrez ensuite flâner dans des allées ombragées, longer des canaux, suivre les rives de l’étang, découvrir une roseraie, explorer l’île labyrinthe.

Au programme :

– visites libres des extérieurs

– visites guidées par la propriétaire le samedi à 11h, 14h30 et 16h, et le dimanche à 11h, 14h, 15h30 et 17h.

– tout le week-end : livret-jeu à disposition des enfants de 7 à 12 ans “Le coffre de Charles de Cervon a disparu !”

– tout le week-end : parcours jeu de piste “Albin le Jardinier a disparu !”

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez le Château des Arcis et ses jardins à Meslay-du-Maine.

+33 6 88 68 23 21 http://www.chateaudesarcis.com/

