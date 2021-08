JEP 2021 : LE CHÂTEAU DE CRAON ET SON PARC Craon, 17 septembre 2021, Craon.

JEP 2021 : LE CHÂTEAU DE CRAON ET SON PARC 2021-09-17 – 2021-09-17 Château de Craon 14 Avenue de Champagné

Craon Mayenne

EUR 8 8 Découvrez un cadre enchanteur et préservé. Le château de Craon, construit peu avant la révolution a été vendu une seule fois en 1928, c’est la même famille qui l’entretien depuis, c’est grace à la continuité familiale que le château à pu conserver un ensemble patrimonial et historique riche tant dans l’architecture intérieur et exterieure et le mobilier. Le parc du château de Craon fait 47 hectares de superficie dont 42 hectares de parc à l’anglaise, 3 hectares de jardins à la française et 1 hectare de potager.

Guide papier fourni à l’entrée du parc.

La visite est libre mais les propriétaires seront sur place et pourront répondre à vos questions.

Tarif de 8€ (au lieu de 10€) par personne. Gratuit pour les enfants

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2021, découvrez le Château de Craon et son parc.

+33 2 43 06 11 02 http://www.chateaudecraon.fr/

