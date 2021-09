Cusset Cusset Allier, Cusset JEP 2021 – Laviel Confiserie Thermale Cusset Cusset Catégories d’évènement: Allier

Cusset

JEP 2021 – Laviel Confiserie Thermale Cusset, 18 septembre 2021, Cusset. 2021-09-18 – 2021-09-18 LAVIEL CONFISERIE THERMALE 53 Route de Paris

Cusset Allier Cusset Véritable lieu dédié à la gourmandise, cette confiserie cussétoise ouvre ses portes, le temps d’un week-end, pour faire découvrir les coulisses de la fabrication des bonbons, chocolats et pâtes de fruits. Visites guidées uniquement sur réservations ! laviel.chocolat@confiseriethermale.com +33 4 70 31 68 66 https://www.confiseriethermale.com/ dernière mise à jour : 2021-09-09 par

