Congrier Mayenne Congrier Près de la Reuzauderie, une motte rappelle le Moyen-Age

Depuis le XIème siècle, une motte féodale est érigée près de la ferme de la Reuzauderie.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez la Motte Médiévale à Congrier. +33 7 81 10 93 45 http://www.congrier.fr/

